Millardfregattene er utsatt for omfattende soppangrep. Muggsoppen angriper helsa til de ansatte. – Det gjøres nå strakstiltak, sier marinens sjef.

Milliardinnkjøpet av fem nye fregatter fra Spania er fortsatt Sjøforsvarets største investering. Etter at KNM Helge Ingstad havarerte kunne man håpe marinen fikk oppleve smult farvann for en stund.

Den gang ei. Nå har problemene med muggsopp blitt så store og omfattende at hele 70 prosent av besetningen på KNM Fridtjof Nansen opplever tildels store helseplager.

«Jeg våkner og går rundt hver dag med vondt i hodet, hoste, slim i halsen, generell tretthet, tidvis feber og tett nese. Jeg har ikke hatt én dag uten minst ett av disse symptomene», sier et ikke navngitt befal i forbindelse med en undersøkelse som er foretatt av marinens sanitet.

Besetningene har over flere år blitt eksponert for soppsporer som gir økt risiko for luftveissykdommer, -infeksjoner og forverring av astma. Sjøforsvaret mener soppangrepet ikke gir noen ekstra utfordringer i forhold til den pågående corona-pandemien.

«Det gjøres strakstiltak»

ABC Nyheter har fått innsyn i ett av dokumentene som omhandler de skandaløse forholdene som besetningen ombord på de nye paradeskipene opplever. En rekke andre dokumenter som går mer detaljert inn i problemene, velger Sjøforsvaret å unnta offentlighet.

Men hoveddokumentet – et brev fra besetningen ombord på en av fregattene – forteller sitt tydelige språk.

Marinesjefen, flaggkommandør Rune Andersen, presiserer i en epost til ABC Nyheter at dette ikke er en tilstand sjøforsvaret kan leve med:

«Det gjøres nå strakstiltak», skriver han.

Artikelen fortsetter under bildet

Flaggkommandør Rune Andersen er sjef for marinen. Her ombord KNM Otto Sverdrup under NATO-øvelsen Trident Juncture 2018. Foto: NTB scanpix

Andersen påpeker at utfordringer med luftfuktighet ikke er en ukjent problemstilling for fartøyer generelt:

«Men muggsopp skal vi ikke ha om bord, da det går ut over både helse og trivsel».

Nå skal de aktuelle lugarene tilpasses og det iverksettes en full rengjøring av ventilasjonsanlegget.

«På lenger sikt utredes en modifisering av ventilasjonsanlegget til fregattene som eventuelt vil måtte gjennomføres i forbindelse med fartøyenes oppgraderingsprogram», opplyser flaggkommandør Andersen.

– Men dette vil ikke påvirke vår seiling- og øvelsevirksomhet. Utbedringene vil skje under allerede avtalte vedlikeholdsperioder. Akkurat nå er det Fridtjof Nansen som vaskes ned og rengjøres, sier kommandørkaptein Torill Herland til ABC Nyheter.

Omfattende soppangrep

I brevet fra besetningen brukes eksempler fra KNM Fridtjof Nansen og KNM Roald Amundsen, men problemene med muggsopp er et problem for alle fregattene som ble bygd på det spanske verftet Navantia – og det er svært omfattende:

«Muggsopp-oppblomstringen har særlig vært gjeldende på bo-, sanitær- og bysse-områder, men også andre områder som lagerrom, forre fortøyning og vaskeri har fått påvist muggsoppforekomst. Nylige observasjoner vekker også mistanke om at det er muggsopp i ventilasjonsrørene».

Ikke bare påvirker soppangrepet besetningenes helse, trivsel og velvære, men det ødelegger også materiell som dermed må kasseres. I tillegg begrenser det mulighetene for å lage utstyr da enkelte rom ikke kan benyttes slik de er tenkt.

En undersøkelse viser også at problemet kan spores tilbake til 27. september 2016 hvor det ble levert en rapport om muggsopp ombord i en av fregattene, men den skal være representativ for de fire gjenværende skipene.

Ved utgangen av januar måned i år var det registrert 11 saker om muggsoppangrep på fregattene, hvorav fem fortsatt ikke var avsluttet

Den første fregatten ble levert i 2006 og problemene med muggsoppen ble avdekket ti år senere. Det er for tiden ikke aktuelt å starte noen prosess mot leverandøren, opplyser kommandørkaptein Herland.

– Det er viktigere å få orden på dette, sier hun.

Rammer hele fartøyklassen

I årene etter er det forsøkt å avhjelpe, men til tross for både bytte av madrasser og omfattende rengjøring har soppen ikke blitt borte. På KNM Fridtjof Nansen regner man nå for eksempel med at 200 madrasser fortsatt må skiftes ut i løpet av kommende år.

Besetningen konkluderer med at muggsopp er et problem for hele fartøyklassen og «bør således behandles som dette og felles tiltak bør iverksettes av kompetent personell».

En tidligere rapport anbefaler at rommene omdisponeres, men det er i praksis svært vanskelig å få til da det ikke finnes stort spillerom ombord på fregattene. I denne anbefales også hyppig inspeksjon og nedvaskning, men det mener man ikke er mulig å få til godt nok over tid, «samtidig som man gjennomfører operativ seilas» og fordi det ikke er mulig å komme til på enkelte av de stedene hvor muggsoppen vokser og trives.

«Målet må være at Sjøforsvaret tilbyr sine mannskap et arbeidsmiljø fritt for muggsopp, spesielt i bo, sanitær og bysse-områder», konkluderer brevskriverne.