Bil brant på Bogerud i Oslo

Politiet fikk flere nødtelefoner fra vitner som så flammene i Martin Linges vei like etter klokken 1 natt til torsdag. En bil var fullstendig overtent da brannvesenet kom til stedet.

Brannen føyer seg inn i en rekke av bilbranner i Oslo i vinter, flere av dem trolig påsatt.

Kort tid etter var brannen slukket. Politiet søkte etter én person, som ble sett løpende fra stedet, men ingen er pågrepet i saken torsdag morgen.

Tauet inn

– Vi søkte med flere patruljer etter personen som var observert løpende fra stedet, rett før det begynte å brenne, og nå vil vi fortsette å jobbe ut fra beskrivelser av personen, opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Den utbrente bilen er tauet inn for undersøkelser, som skal bringe på det rene om brannen var påsatt. Kriminalvakta har avhørt mange vitner som varslet om brannen.

Flere branner den siste måneden

Minst ti biler har brent i Oslo de siste ukene. Noen av dem har blitt påtent, mens politiet i andre tilfeller ikke utelukker at det har skjedd.

Natt til 11. mars brant det i to biler på Mortensrud. Disse var elbiler som sto parkert på en parkeringsplass.

Natt til 28. mars brant fem biler på Linderud. Ingen er mistenkt eller pågrepet, men politiet jobbet med utgangspunkt i at brannene var påsatt.

Natt til 30. mars brant en bil i et garasjeanlegg på Kjelsås. Samme natt ble fire menn pågrepet for å ha forsøkt å tenne på fire-fem biler på Hovseter. To av bilene fikk brannskader.