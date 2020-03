Arbeiderpartiet holder digitalt landsstyremøte

Arbeiderpartiet holder mandag digitalt landsstyremøte med opptil 200 deltakere. Partileder Jonas Gahr Støre vil i forkant holde sin tale om den politiske situasjonen. Talen strømmes direkte slik at alle kan se og høre den.

Opprinnelig skulle landsstyremøtet sette retningen for programarbeidet foran valget i 2021, men på grunn av virusutbruddet er møteplanen endret.

Daglig oppdatering om koronakrisen

Helseminister Bent Høie (H) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) holder etter planen en felles, daglig pressebrifing om korona-situasjonen i Norge.

Natt til mandag var det registrert 4.227 tilfeller av koronasmitte i Norge. Dette er en økning på 125 tilfeller siste døgn. 25 personer er døde som følge av covid-19.

WHO orienterer om virusutbruddet

Verdens helseorganisasjon holder mandag ettermiddag et pressemøte om koronapandemien. Søndag gikk organisasjonen ut med informasjon for å avkrefte påstander om at koronaviruset kan smitte gjennom luft.

Rundt 43 prosent av den totale verdensbefolkningen, flere enn 3,38 milliarder mennesker over hele verden er blitt bedt om eller beordret til å følge en form for restriksjon i kampen mot koronaviruset.

Moskva innfører strenge karanteneregler

Moskvas ordfører Sergej Sobjanin innfører fra mandag strenge restriksjoner for å begrense virussmitte. Byens innbyggere får kun lov å forlate hjemmene sine for å handle nødvendige varer.

Og kun personer med samfunnskritiske jobber, får gå på jobb.