Vindkraftbransjen vil vike fra koronareglene

Utbyggingen av 47 turbiner på Guleslettene i Kinn og Bremanger et ett av anleggene som er stengt ned på grunn av koronaepidemien, skriver Bergens Tidende.

Det danske selskapet Vestas Wind Systems har om lag 200 turbiner fordelt på ti vindkraftverk under utbygging i Norge. Selskapet vil ha unntak fra reglene om at utenlandske arbeidere må sitte 14 dager i karantene etter at de kommer til Norge.

Bransjeorganisasjonen Norwea har i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet og Olje- og energidepartementet bedt om at vindkraftprosjekter regnes som er samfunnskritisk virksomhet, på linje med kraftforsyning og forsyningssikkerhet.

– Vi har diskutert situasjonen med departementet og opplever at de lytter og tar situasjonen for energisektoren på alvor, sier direktør Øistein Schmidt Galaaen i Norwea til avisa.