Fire til legevakt etter brann i Oslo

En mann i 20 årene er pågrepet mistenkt for ildspåsettelse etter en brann i boder i et garasjeanlegg i Nydalen i Oslo. Fire beboere undersøkes for røykskader.

Meldingen om brannen i Gunnar Schjelderups vei kom i 3-tiden natt til tirsdag. Om lag 300 beboere hadde tatt seg ut av bygget da alarmen gikk.

Trump lovet å heve restriksjonene i USA

Under sin daglige pressekonferanse mandag lovet president Donald Trump at USA snart vil være tilbake til vanlige tilstander og at økonomien igjen vil normalisere seg raskere enn «tre til fire måneder».

Presidenten antydet at han vil lette på de innførte restriksjonene om redusert sosial kontakt når den opprinnelige perioden på 15 dager løper ut. Dette vil være i strid med rådene fra flere helsetopper i USA og samtidig med at antall smittetilfeller øker i New York.

Melania Trump testet for koronasmitte

USAs førstedame Melania Trump er testet for om hun er smittet av koronavirus, opplyser president Donald Trump.

Det er første gang presidenten bekrefter at også ektefellen har blitt testet for virussmitte.

Børsen i Tokyo med solid oppgang

Børsene i Asia reagerte tirsdag med kraftig oppgang i kjølvannet av at den amerikanske sentralbanken lovet sterke virkemidler for å holde økonomien i gang.

Nikkei-indeksen på børsen i Tokyo steg tirsdag med 6,7 prosent som følge av svak yenkurs og oppkjøp fra landets sentralbank. Med Nikkei-indeksens oppgang steg også den bredere sammensatte Topix-indeksen med 1,78 prosent.

Cuba setter gjenværende i karantene

Alle turister som er igjen på Cuba blir fra tirsdag satt i karantene fram til de får plass på et fly vekk fra øya. Det er det fremdeles 32.500 utenlandske turister på øya.

– Alle turister som fremdeles er på hotell blir satt i karantene. De kan ikke forlate det før de har funnet seg et fly hjem, sa statsminister Manuel Marrero på statlig TV mandag.

Moskovitter i koronakarantene overvåkes

Et nettverk av 100.000 kameraer med ansiktsgjenkjenning passer på at ingen med mulig koronasmitte bryter karantene i Moskva.

Den svært omdiskuterte teknologien, som med en sikkerhet på 1 til 15 millioner kjenner igjen et ansikt, ble rullet ut i den russiske hovedstaden tross protester like før virusutbruddet spredte seg.