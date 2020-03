Mobilsporing viste at vi reduserte reisingen vår med 60–65 prosent etter regjeringens tiltak

– Forrige uke var en veldig spesiell uke. Med de strenge tiltakene fra myndighetene kan vi se tydelig at reisene ble redusert med så mye som 60–65 prosent, sier forsker Kenth Engø-Monsen i Telenor Research til NRK.

Det er data fra basestasjonene som analyseres for å se nordmenns bevegelsesmønster, og som Telenor og blant annet Telia nå deler med myndighetene.

– Indirekte kan dette være med på bremse spredningen av viruset. For vi kan bruke det i beregningene våre, som igjen påvirker hvor sterke tiltak som settes inn, sier professor Birgitte De Blasio , avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttets avdeling for metodeutvikling og analyse, og leder for FHIs forskergruppe for infeksjonsmodellering.

Ifølge NRK samarbeider De Blasio nå med en rekke kolleger fra blant annet Folkehelseinstituttet, Norsk Regnesentral og Universitetet i Oslo med å forstå viruset og smittespredningen.

Modellene som mobildataene brukes i, og som også omfatter hvor det er registrert smittede og hvor personer er innlagt på sykehus, kan bistå myndighetene til å ta de rette valgene.

– Dette vil bli brukt til å se på om tiltakene som har vært innført virker. I tillegg vil det bidra slik at helsesektoren vet bedre hva de må forberede seg på. Vi har fått en modell som vi ganske snart begynner å kjøre hver dag. Da vil vi hver dag lage en ny prognose for de neste tre ukene fremover, sier De Blasio til NRK.