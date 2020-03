Eks-ordfører fikk ny jobb etter lønnsbråk

Tidligere Mandal-ordfører Alf Erik Andersen (Frp) måtte betale tilbake dobbeltlønn han mottok for ordførerstillingen fra Lindesnes kommune samtidig som han jobbet som statssekretær.

Da han sluttet som statssekretær da Frp gikk ut av regjering i slutten av januar, søkte han også om etterlønn fra Statsministerens kontor (SMK), men også dette måtte han betale tilbake etter at det ble avdekket at han hadde hatt betydelige inntekter for perioden han søkte etterlønn for.

Til sammen måtte den tidligere ordføreren betale tilbake rundt 176.000 kroner.

Nå er Andersen ute av rikspolitikken og i ny jobb som daglig leder for Sinpro, et samarbeid mellom bedrifter og kunnskapsinstitusjoner i Lindesnes kommune, skriver Fædrelandsvennen. Stillingen som daglig leder hadde stått ledig ett år da Andersen fikk den.

– Jeg har et stort engasjement for næringsutvikling og arbeidsplasser, sier den tidligere ordføreren til avisen.