Krav om økt effektivitet samtidig som at budsjettene kuttes i Bergen tingrett

2019 var et krevende år for domstolen i Bergen, og verre kan det bli, skriver Bergensavisen.

Riksrevisjonen kritiserer domstolen for å ikke holde sine egne saksbehandlingsfrister. Målet er saksbehandlingstid på 90 dager, men i gjennomsnitt er den dobbelt så lang – 180 dager. Bare 13 prosent av såkalte fristsaker blir overholdt.

Mens politiet og påtalemyndigheten har kjørt egne prosjekter for å rydde i gamle saker, er domstolen satt til å spare penger som følge av regjeringens såkalte ABE-reform. Den innebærer et flatt kutt på 0,5 prosent i offentlige budsjetter som skal tvinge etatene til å kutte byråkrati og bli mer effektive. For Bergen tingrett innebærer det 2,8 millioner kroner mindre i budsjettet, noe som innebærer færre saksbehandlere og dommere.

Dermed er det domstolen som blir den nye flaskehalsen når politi- og påtalemyndigheten blir mer effektive.

– Vi har bedt om en tilleggsbevilgning for midlertidig å kunne ansette 5-6 ekstra dommere over to år for å få ned restansene, sier sorenskriver Arne Henriksen til avisen.