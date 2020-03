Lysbakken ber regjeringen ta uføre-grep

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sa til VG tirsdag at regjeringen ber Nav forsterke innsatsen for å stanse veksten av antall uføre i landet.

Nå reagerer Lysbakken sterkt på statsrådens forsøk på å komme på offensiven.

– Jeg vil si det rett ut til arbeidsministeren: Du og regjeringen har kastet bort seks år i kampen for å holde antallet uføre nede. Dere kunne handlet, men dere gjorde det ikke, sier SV-lederen til VG.

Lysbakken mener kutt i arbeidsavklaringspenger har bidratt til at flere blir uføre. Han utfordrer Isaksen til å fremme et forslag Isaken selv har støttet, ett av forslagene som SV tok opp i en interpellasjon i 2012.

– Han kommenterte en tale fra SVs Karin Andersen som foreslo at ungdom og unge på uføretrygd skulle ha samme rett til oppfølging fra Nav som dem som går på arbeidsavklaringspenger, sier SV-lederen.

Isaksen avviser beskyldningene fra Lysbakken og sier at det måtte en høyreregjering til for å få et skikkelig løft for psykiatrien, gjøre det enklere for Nav-brukere å ta utdanning og tørre å stille krav til unge sosialklienter.

– Mye av det jeg snakket om i 2012, er gjort under denne regjeringen. Uføre som kan komme seg tilbake i jobb, skal få hjelp av Nav, samtidig er jeg aller mest opptatt av å følge opp unge før de havner i utenforskap, sier Lysbakken.

Bare i fjor ble det nesten 13.000 flere uføre i landet, og for første gang utgjør de uføre over 10 prosent av folk i arbeidsfør alder: 10,3 prosent.