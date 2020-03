Bill Clinton om sexskandalen: – Det jeg gjorde var grusomt

I en serie på fire episoder på den amerikanske strømmetjenesten Hulu, sier Clinton at hans affære med Lewinsky var en måte «å kontrollere min angst» på, og at han følte seg forferdelig for at affæren i ettertid har satt så stort preg på Lewinskys liv.

– Det jeg gjorde var grusomt. Vi har alle med oss bagasje i livet og noen ganger gjør vi ting vi ikke burde gjøre, sier 73-åringen.

Han beskriver hvordan den to år lange affæren som startet i 1995, var motivert av press, skuffelser og frykt utløst av mange år med angst.

– Var grusomt



I serien er Bill og Hillary Clinton blitt intervjuet hver for seg om hva de husker fra tiden i Det hvite hus. Serien går under havnet «Hillary» og handler i hovedsak om den tidligere førstedamens liv.

Bill Clinton er fortsatt gift med ektefellen Hillary. Foto: Adrees Latif / Reuters

Bill Clintons forhold til Lewinsky og hans påfølgende avvising av at det fant sted, førte til at han ble stilt for riksrett i desember 1998. Han ble frikjent to måneder senere.

Hillary Clinton sier at hun følte seg «ødelagt og personlig såret» da ektemannen fortalte henne om affæren. I serien snakker de også om hvordan Hillary ba ham om å fortelle datteren Chelsea om saken før den nådde nyhetene.

– Så jeg gjorde det, og det var grusomt. Det jeg gjorde var galt. Jeg hater å ha såret henne, legger USAs 42. president til.

Lav profil



Lewinsky har holdt en lav profil siden utroskapsskandalen.

I 2004 kom Clintons selvbiografi «My Life» ut. Boka skal ha gjort Lewinsky rasende ettersom ekspresidenten tonet ned forholdet mellom de to.

Selv om Clinton offentlig har beklaget forholdet til Lewinsky, har han aldri kommet med noen personlig unnskyldning til henne. I intervjuet med NBC sier han at han ikke tror det er nødvendig.

Video: Se trailer til serien «Hillary»: