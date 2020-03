Antall virussmittede har passert 100.000

Ved 14-tiden fredag sto det offisielle tallet på 100.276 tilfeller verden rundt, viser oversikten som Johns Hopkins-universitetet i USA vedlikeholder.

55.694 av de smittede er blitt friskmeldt. 3.404 har mistet livet, de aller fleste i Kina.

100.000-grensen er symbolsk, men viser også alvoret ved at det pågående virusutbruddet er større enn andre store utbrudd de siste tiårene. Sars, mers og ebola berørte langt færre mennesker, men dødelighetsraten var høyere.

Smittespredningen har hele uken bidratt til nervøsitet i finansmarkedet. Slik var det også fredag. Børsene i Asia falt på ukens siste handledag. Europeiske børser fulgte etter med nedgang.

Dagen i forveien var det på nytt et kraftig fall på Wall Street, noe analytikere mener skyldes økt frykt for coronaviruset som nå også sprer seg i USA.

USA mangler utstyr

Visepresident Mike Pence sier at USA mangler utstyr til å teste personer for coronaviruset. Han opplyser at Trump-administrasjonen ikke klarer å nå målet om å levere én million testsett denne uken, melder BBC.

Flere amerikanske delstater har varslet at de ikke har nok testutstyr. Blant annet har ordføreren i New York bedt føderale myndigheter sende mer utstyr. Der har antall smittede steget til 22 det siste døgnet, en dobling fra dagen før.

Så langt har 233 personer fått påvist smitte i USA. 14 av dem er nå døde. 12 av dødsfallene har funnet sted i delstaten Washington. Åtte av de 233 er erklært friske.

Kongressen vedtok onsdag og torsdag en ekstrabevilgning på 8,3 milliarder dollar til bekjempelse av coronaviruset i USA.

Fredag satte president Donald Trump sin signatur på krisepakken samtidig som han insisterte på at det ikke er noen grunn for offentligheten til å få panikk over spredningen.

Italia og Sør-Korea

Mens situasjonen i Kina ser ut til å stabilisere seg, øker omfanget i Sør-Korea. Landet meldte fredag om 518 nye smittetilfeller. Dermed har over 6.000 mennesker fått påvist coronasmitte i Sør-Korea.

Utenfor Kina er det Sør-Korea, Iran og Italia som er hardest rammet. Fredag var det registrert over 3.800 smittetilfeller i Italia. 148 av dem er døde.

Fredag meldte Nederland om det første virusrelaterte dødsfallet i landet. Pasienten var en 86 år gammel mann som døde på et sykehus i Rotterdam. 128 mennesker er smittet i Nederland, litt flere enn i Norge der tallet fram til torsdag ettermiddag sto på 106 smittetilfeller.

Samtidig fredag kunngjorde Vatikanet for første gang smitte fra det nye coronaviruset. Det var en av pasientene ved Vatikanets egen klinikk som testet positivt for covid 19-viruset dagen i forveien, opplyser Vatikanet. Det bor om lag 1.000 mennesker i den lille katolske staten.

Iransk politikk rammet

Israelske myndigheter har i fellesskap med palestinske myndigheter besluttet å forby all ferdsel til og fra Betlehem på Vestbredden. Sju personer har fått påvist smitte på Vestbredden. Alle kirker og moskeer i Betlehem ble stengt torsdag.

Flere ansatte på et hotell i byen har testet positivt for coronaviruset. Smittekilden antas å være en gresk turist som var på reise i Israel og Egypt.

I Iran har en av rådgiverne til Irans utenriksminister dødd etter å ha blitt smittet av viruset. Iran har nå registrert over 4.700 smittetilfeller. 134 av dem er døde. Seks av de døde er politikere eller tjenestemenn i regjeringen.