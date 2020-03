Varmeste vinter i Norge målt på 120 år

* Vinteren 2019–2020 i Norge var 4,5 grader varmere enn normalen, og ble dermed den mildeste siden Meteorologisk institutt startet målingene i 1900.

* Det ble satt varmerekorder i alle regionen i Sør-Norge i vinter. Østlandet hadde en snittemperatur fra desember til februar på 5,7 grader over normalperioden 1961–1990. I Agder var snittemperaturen 5,1 grader over normalen. På Vestlandet var det 3,9 grader over normalen, og i Trøndelag var det 4,8 grader over normalen.

* Den høyeste maksimumstemperaturen denne vinteren var 19 grader målt i Sunndalsøra i Sunndal i Møre og Romsdal 2. januar. Dette er varmerekord for januar måned.

* Den laveste minimumstemperaturen var -38,6 grader og ble målt ved målestasjonen Couvddatmohkki i Karasjok i Finnmark 28. januar.

* Den høyeste gjennomsnittstemperaturen var på 6 grader og ble målt ved Ytterøyane fyr ved Kinn i Vestland. Det er 3 grader over normalen. Den gamle rekorden var fra Svinøy i Møre og Romsdal i sesongen 2013-2014, da gjennomsnittstemperaturen var 5,7 grader.

* Den laveste gjennomsnittstemperaturen på -11,7 grader ble målt ved Markannjarga i Karasjok i Finnmark. Det er 4,2 grader over normalen.

* Dette ble den nest våteste vinteren målt siden 1900. Det kom 70 prosent mer nedbør for landet som helhet sammenlignet med normalperioden 1961–1990.

* Mest døgnnedbør på 155,2 millimeter ble målt i Samnanger i Vestland 30. desember.

* I gjennomsnitt kom det mest nedbør ved Gullfjellet i Bergen i Vestland, der det kom 1.956 millimeter.

* I gjennomsnitt var det tørrest ved Otta i Sel i Innlandet, med 37 millimeter.

Kilde: Meteorologisk institutt