Russebusser i Bergen ville ikke ha med jenter som veier over 60 kilo

Meldingene blir publisert på en Instragram-konto med flere tusen følgere, skriver Bergens Tidende.

I innleggene snakkes det om kokain, og kvinners utseende. Blant det som skrives, er «ikke si det er lov med horer over 60 kilo», «de eneste krigerne som skal være igjen, er de spinkleste horene», samt «horer skal veies».

Politiet i Bergen sier at slik oppførsel ikke er greit.

– Det er viktig å tenke over hvordan man oppfører seg. De har følgere som kanskje ser opp til dem, og dette gjør dem ikke til gode forbilder, sier politioverbetjent Brynhild Lyssand Eide i Vest politidistrikt.

I forkant av årets russetid har politiet hatt samtaler med russen om oppførsel i sosiale medier.

En talsperson for en av russebussene sier at Instragram-profilen er privat, og at innleggene er skrevet med humor.