Togtrafikken i påsken rammes av vedlikeholdsarbeid

På grunn av arbeider i Lieråsen tunnel blir det stengt for togtrafikk mellom Asker og Drammen og for lokaltog mellom Lysaker og Asker fra 4. til og med 12. april, opplyser Bane Nor.

I tillegg blir det fra 9. til og med 12. april stengt for togtrafikk mellom Skøyen og Drammen, og Spikkestadbanen er i perioden stengt fra Skøyen til Spikkestad.

I forbindelse med arbeider ved Drammen stasjon blir togtrafikken også stanset mellom Drammen og Gulskogen og Drammen og Sande fra 9. til og med 12. april. I tillegg fører arbeid på Østfoldbanen til at det blir stengt mellom Oslo S og Halden og Oslo S og Kråkstad i samme periode.

Det vil bli satt opp alternativ transport på strekningene, opplyser Bane Nor.