Leger Uten Grenser krediterer samme sitat med ulike navn

Sitatene er så å si like på engelsk og norsk og er blant annet brukt om situasjonen i Middelhavet og Libya.

– Mange av disse sitatene handler om politikk, om noe vi prøver å endre, om strategien vår. Det er forskjell på dette og sitater om noe en person har sett eller opplevd, sier kommunikasjonssjef Silje Grytten til Journalisten.

Hun understrekes at sitatene formidler Leger Uten Grensers politikk og at det blir brukt norsk talspersoner for å nå ut til norske medier.

– Men vi ville aldri oversatt utenlandske feltarbeideres personlige erfaringer til noe en norsk feltarbeider selv skulle ha opplevd, sier Grytten, som viser til at sitatene er godkjent av dem som er avsender.

Nødhjelpskoordinator Lindis Hurum er én av dem som ofte blir sitert i norske medier.

– Det er jo mitt eget sitat. Jeg sier det samme fordi jeg står inne for det samme. Noen ganger omformulerer jeg det. Dette gjør vi for enkelthets skyld og fordi det er viktig at vi sier det samme i alle land, som den store aktøren vi er, sier Hurum.