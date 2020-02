Skoghøy trekker seg fra Nav-granskingen

Skoghøy er i dag jurist og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han var dommer i Høyesterett fra 1998 til 2016.

Skoghøy sier til Rett24 at de to rollene ikke lar seg forene og at han trekker seg selv om han foreløpig bare er søker til jobben.

– Etter min mening kan jeg ikke fortsette i granskingsutvalget etter å ha søkt Høyesterett. Deltakelse i granskingsutvalg er oppdrag som Høyesterett aldri vil samtykke i at høyesterettsdommere påtar seg, da spørsmål som omfattes av granskingen, lett vil komme for domstolene, sier han til nettstedet.

Skoghøy sier det er private grunner til at han søker på stillingen han for tre år siden sa opp for å bli professor.

– Da jeg flyttet, hadde jeg en ektefelle som ønsket seg nordover, men siden er jeg blitt skilt. Det innebærer at jeg ikke lenger er bundet til Tromsø, sier han til Rett24.

Høyesterettsdommerembetet har vært utlyst som følge av at dommer Erik Møse fratrer for aldersgrensen 1. november i år.

Også Tore Lunde, Erlend Haaskjold, Jørgen Monn, Are Stenvik og Thorbjørn Gaarder står på søkerlisten.

Aktuelt: Nav skal bedre kommunikasjonen - men det tar tid

Video: ABC Nyheter forklarer Nav-skandalen: