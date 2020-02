Frihetsberøvelse av 14-åring opp i Drammen tingrett

Retten skal ta stilling til noe over 20 tiltalepunkter mot de to i løpet av de fire dagene som er satt av til saken. Langt de fleste er mot den yngste av de to, en 31 år gammel mann.

Ifølge tiltalen truet han i fjor sommer gutten som satt i en parkert bilen med en pistoletterligning og en kniv og sa at han skulle skyte, drepe, eller skade ham hvis han prøvde å stikke av. Etter fem timer ble bilen stanset av politiet på Tranby i Lier.

Drapsforsøk

I bilen var også den andre tiltalte, en 32 år gammel som onsdag ble varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett, siktet for drapsforsøk med kniv i Brugata i Oslo i januar.

Mannens forsvarer, advokat Knut Ditlev-Simonsen, sier til Dagbladet at hans klient nekter straffskyld etter siktelsen for drapsforsøk og har påberopt seg nødverge.

Han erkjenner imidlertid straffskyld for forholdene som retten i Drammen skal behandle.

Samme fremgangsmåte

Tiltalen knytter de to til samme fremgangsmåte flere ganger, rane til seg biler og true personen i bilen. Utover forholdet som gjelder gutten, er det ytterligere tre slike hendelser, alle med kvinner som ofre.

I et tilfelle lyktes 31-åringen ifølge tiltalen i å true føreren til å ta ut 4.000 kroner fra en minibank og gi til ham.

Før bilen med 14-åringen ble stanset av politiet, hadde de to ifølge tiltalen forsøkt å rane til seg to biler i Bærum med bare fem minutters mellomrom.

I begge tilfeller gjorde kvinnene anskrik slik at ransforsøket mislyktes. Av tiltalen fremgår det at 32-åringen medvirket ved å kjørte den andre til stedet i en følgebil.

I tillegg til disse forholdene, er de tiltalt for å ha vært påvirket av en rekke narkotiske stoffer og for å bære våpen.