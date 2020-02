Villsvin-tips belønnes med 2.000 kroner

Mattilsynet tilbyr godtgjørelsen uansett om dyret er påkjørt eller funnet i naturen. Det stilles likevel krav til den som melder fra:

– Det er viktig at den som varsler, kan gi oss eksakt funnsted, enten ved å vise oss dette eller ved å oppgi nøyaktig kartreferanse. Det vil kun utbetales godtgjørelse for de dyrene det er mulig å finne igjen for prøvetaking, sier Anne Marie Jahr.

Målet er å oppdage sykdom og hindre at dyrene sprer den. Villsvin kan bære med seg afrikansk svinepest, en sykdom som er svært alvorlig både hos ville og tamme svin.

– Afrikansk svinepest er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Det finnes ingen vaksine eller kur mot sykdommen, forteller Jahr.

Sykdommen sprer seg stadig til nye land og er påvist blant annet i Polen, Litauen og Latvia.

Viruset smitter imidlertid ikke til mennesker eller andre dyr.

Villsvinene har spredd seg raskt langs svenskegrensen de siste årene, fra Halden i sør til Trøndelag i nord. Den norske bestanden er nå beregnet til å omfatte mellom 400 og 1.200 dyr. Både svineprodusentene Norsvin og Den norske veterinærforening har tatt til orde for å bekjempe dyrene, med fare for svinepest som det viktigste argumentet.