Nye runder med lavtrykk og ustabilt vær

Etter at folk i store deler av landet fikk ro på seg til å rydde opp etter stormflo og ekstremvær i midten av uka, ser det mer urolig ut igjen når helgen kommer.

Flere lavtrykk vil komme og gå, særlig i Sør-Norge, opplyser vakthavende meteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt til NTB.

– I første omgang er det Vestlandet som får de tøffeste takene, med mye vind og nedbør natt til lørdag og lørdag formiddag, sier han.

Natt til søndag kommer et nytt lavtrykk som merkes med nedbør både på Østlandet og på Vestlandet. Temperaturene blir forholdsvis høye, med 5–6 varmegrader på kysten.

Natt til mandag dukker det opp nok et lavtrykk på Østlandet. Meteorologen advarer om vanskelige forhold for folk på farten.

– Alle de tre lavtrykkene kan gi en del vind, og hvis man skal høyere opp, kan det bli en del snøfokk, særlig på fjellovergangene, sier Ovhed.

Kaldt i høyden

I starten av det som for mange er vinterferie, er det muligheter for snø og kuldegrader dersom man beveger seg i fjellområdene eller i innlandet.

Samtidig ser det ut til at vårværet er sikret for dem som oppholder seg i lavere strøk. Over helgen blir temperaturen høyere og forholdene generelt roligere.

– Mellom alle lavtrykkene kan det bli perioder med pent vær, og det ser ut til at det holder seg ganske mildt, sier meteorologen.

Nedbøren går nordover

Også i Nordland og Troms vil lavtrykket merkes inn i helgen, da mest som nedbør. På slutten av helgen trekker nedbøren mot Finnmark.

Nord-Norge ned til Trøndelag kan få nordvestlig vind og snøbyger i starten av neste uke.

– Vi kan godt si at det blir et nokså stabilt ustabilt vær, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed, som ennå ikke ser noen tegn på at vi får en klassisk kald vinter over hele landet.