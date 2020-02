«Parasite» tok storeslem

Den sørkoreanske filmen «Parasite» vant hele fire priser under Oscar-utdelingen og skrev samtidig historie.

Foran 30 millioner amerikanere framførte Aurora og Lisa Stokke «Frost 2»-låten «Into the Unknown» sammen med Idina Menzel og seks andre kvinner. Låten var nominert i kategorien beste originalmusikk, men statuetten gikk til Elton Johns låt «(I'm Gonna) Love Me Again» fra filmen «Rocket Man».

Virusutbrudd gir økt inflasjon

Prisen på kinesiske varer steg til sitt høyeste nivå på åtte år, viser offisielle tall mandag.

Konsumprisindeksen, en nøkkel til å forstå inflasjonen i detaljhandelen, var på 5,4 prosent i januar, opp fra 4,5 prosent i desember. Det er prisene på svinekjøtt og grønnsaker som presser opp prisene.

Vellykket oppskyting

Sonden Solar Orbiter ble like etter klokken 5 mandag morgen norsk tid skutt opp fra Cape Canaveral i Florida.

Prosjektet er et av den europeiske romfartsorganisasjonen ESAs mest ambisiøse. Samarbeidspartner NASA håper sonden kan gi ny kunnskap om solas atmosfære, vind og magnetfelter. I tillegg vil sonden bli den første til å fotografere solas poler.

Sanders ber om gjennomgang

Det er fremdeles vanskelig å avgjøre hvem som vant det demokratiske nominasjonsvalget i Iowa forrige uke. Bernie Sanders vil at opptellingen skal kontrolleres.

Søndag publiserte Demokratene tall som viser at Pete Buttigieg så vidt vant over Bernie Sanders i Iowa i kampen om å bli partiets presidentkandidat i årets valg.

Rødt kan skrote oljesluttdato

Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen åpner for at partiet kan legge bort sluttdatoen for oljeindustrien i sitt nye partiprogram.

– Skal Rødt få gjennomslag, må politikken være mulig og gjennomførbar, sier Martinussen til Klassekampen.