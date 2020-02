Lege reagerer på alt vi ikke vet om det nye viruset

Hasle sier til Dagbladet at han savner norske tiltak og at norske myndigheter tar forholdsregler i større grad.

– Det er altfor tidlig å si hvordan dette vil gå. Vi vet ikke om dette er det virus som kan stoppes, slik vi så med det nært beslektede sarsviruset. Det tryggeste vil derfor være å ta forholdsregler som om dette viruset kan stoppes, sier Hasle.

Mye av det som blir sagt om viruset, er antakelser og estimater.

Noe av det vi ikke vet

Det er usikkert om viruset smitter ved dråpesmitte, berøring eller begge, og hvor lenge viruset eventuelt kan overleve utenfor organismer.

Det er usikkert hvor stor risikoen er for å bli smittet er, om man er i nærheten av noen som er bærer av viruset.

Det er usikkert om man kan bli smittet av en bærer av viruset som ikke kommer til å bli syk eller har symptomer ennå.

Det er fortsatt ukjent hvor stor risikoen for å bli syk er, om man først blir smittet.

Hvem dør egentlig

– Vi vet ikke hvor mange av dem som blir syke som faktisk dør. Eller hvor sannsynlig det er at viruset vil danne mutasjoner som er mer smittsomme eller farligere, sier Hasle.

Det er heller ikke sikkert hvilke grupper som er mest utsatt, selv om det blir sagt at de mest utsatte har svak helse eller er eldre.

Avdelingsdirektør Line Vold ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet (FHI) gir Hasle rett i at mye er uvisst. Hun sier FHI baserer sine råd på informasjon fra WHO og ECDC (European Centre of Disease Control).