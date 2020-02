Krise- og gisselforhandlertjeneste ut av Hagen-forsvinningen

Krise- og gisselforhandlertjenesten (KGF), en del av de nasjonale bistandsressurser, og har spesialkompetanse i å forhandle i gisselsituasjoner og forholde seg til pårørende under press. Nå melder VG at KGF er ferdige som rådgivere for Tom Hagen og familien. De har bistått etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober i 2018. Den påståtte motparten har ikke latt høre fra seg siden 8. juli i fjor.

– Det er ingen dramatikk i dette, men en naturlig konsekvens av at den antatte motparten over tid har vist manglende vilje til å gå inn i reelle forhandlinger, sier etterforskningsleder Tommy Brøske.

Familiens bistandsadvokat Svein Holden ønsker ikke å kommentere saken.

Anne-Elisabeth Hagen ble i januar registrert som drept i Kripos' drapsstatistikk, og saken etterforskes som uløst drap.