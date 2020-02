Tidligere advokat tiltalt for underslag

Mannen fungerte som verge for den tidligere forretningspartneren som ble sterkt pleietrengende etter en ulykke i Panama. Fra 2014 til 2017 skal den tidligere advokaten blant annet ha overført mer enn fem millioner fra sin tidligere kollegas konto, skriver Dagens Næringsliv.

Pengene ble blant annet brukt til nedbetaling av privat lån, kjøp av en Range Rover, bolig til sønnen, til lønnsutbetalinger i eget advokatfirma og til å dekke inn restskatt.

Lån eller ikke lån

Tiltalte har nå betalt tilbake tre millioner av pengene han overførte, men forklarer samtidig at dette har vært lån fra en venn. Det angivelige lånet var årsaken til at han mistet advokatbevillingen.

Mannens advokat, John Christian Elden, sier også at forholdene i hovedsak dreier seg om private og lovlige lån.

Ifølge Østlands-Posten ser familien til tiltaltes tidligere klient, som gikk bort for to år siden, det annerledes, i likhet med påtalemyndigheten. De føler seg sveket av en person de anså som en venn av familien og stolte 100 prosent på.

Omfattende tiltale

Tiltalen strekker seg i tid fra 2009 og fram til 2017, da forholdene ble avdekket. Advokaten er tiltalt for å ha tatt penger fra flere klientkontoer og benyttet dem til noe annet enn det de var ment for. Den omfatter også bedrageri av en sekretær og underslag av flere millioner i forbindelse med hyttesalg i et selskap han både var daglig leder og styreleder for.

– Jeg ønsker ikke å kommentere tiltalen. Vi forhåndsprosederer ikke saker, sier politiinspektør Jan Stapnes i seksjon for økonomi og miljøkriminalitet i Sørøst politidistrikt til Østlands-Posten.

– Han erkjenner ikke så mye av dette, sier Stapnes, med henvisning til hele tiltalen.