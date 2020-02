Riksmekleren venter meklingsrush i år

Det nærmer seg årets lønnsoppgjør, og i år er Riksmeklerens kontor forberedt på å få mye å gjøre.

– Grunnen er at det ikke har vært et forbundsvist hovedoppgjør siden 2016. Erfaringsmessig vil det da være mange som har en del temaer de ønsker å revidere i tariffavtalen, sier Ruland til NTB.

– Dessuten hadde vi under mellomoppgjøret i fjor flere saker enn vi hadde hatt de siste ti årene. Det underbygger vår mistanke om at det kan bli mye i år, sier han.

Varsler stor streikevilje i år



Ruland sier han ikke selv har fått signal direkte fra ulike bransjer om at man i år kan vente høyt konfliktnivå, men sier han har registrert utspill i mediene.

Blant annet har kabinpersonalet i SAS uttalt til DN at kampviljen i år er stor, det samme har landets bussjåfører. Ifølge Klassekampen skal streikeviljen i år være større enn på mange år. Arbeiderne krever en større del av kaka på grunn av økende ulikhet i samfunnet og etter flere år med store utbytter til eiere i enkelte bransjer.

Ifølge Jørn Eggum i Fellesforbundet er det i år særlig behov for å revidere tariffavtalene til de som jobber offshore, i tillegg til bussavtalene. Det er også ventet vanskelige oppgjør i hotell- og restaurantbransjen, der misnøyen er stor, samtidig som flere store eiere, som Olav Thon og Petter Stordalen, har hentet ut millioner i overskudd, skriver Frifagbevegelse.

– Mange uløste spørsmål

LO skal formelt først ta stilling til oppgjørsform under representantskapsmøtet 18. februar, men flere av de store forbundene, som Fellesforbundet, har allerede vedtatt at de ønsker forbundsvist oppgjør.

– Nå er det fire år siden sist vi hadde mulighet til å revidere tariffavtalene. Det er mange spørsmål som er uløst som må løses, uttalte Fellesforbundets leder Jørn Eggum til Frifagbevegelse før jul.

Det er bare under hovedoppgjørene annethvert år at man kan forhandle om andre elementer enn lønn, som for eksempel arbeidstid og ulike velferdsgoder. Hovedoppgjøret i 2018 ble et såkalt samordnet oppgjør fordi forbundene ønsket å forhandle samlet om AFP-ordningen (avtalefestet pensjon).

Derfor er det mange forbund som denne gangen har behov for å konsentrere seg om egne kjepphester i oppgjøret.

Starter i mars

Ruland sier han tror oppgjøret i år vil bli «omfangsrikt» og trolig ikke bli ferdig før langt utpå høsten.

Totalt består meklerkorpset av 20 personer, de fleste med egne dommerjobber som hovedjobb. Riksmekleren skal selv blant annet mekle i frontfagsoppgjøret og statsoppgjøret.

Tradisjonen tro er det frontfagene som drar i gang årets oppgjørssesong. Dato for kravoverlevering og oppstart er ikke fastsatt, men antas å bli i midten av mars. Utløpet for tariffavtalen er 1. april. Hvis partene ikke blir enige i forhandlingene, vil oppgjøret gå til mekling. Meklingsinnspurten blir i så fall tirsdag 31. mars.