Gruveselskap vil starte omstridt prosjekt ved Førdefjorden før nyttår

– Sterk kontantstrøm og rask tilbakebetaling av investeringene gjør prosjektet lønnsomt, meldte selskapet Nordic Mining til Oslo Børs tirsdag morgen. Det skriver Firdaposten.

Dermed ligger de godt an til å starte sitt gruveprosjekt i Engebøfjellet mot slutten av året.

– Et vilkår for å starte bygging er at vi får en robust prosjektfinansiering. Så det går vi i gang med for fullt nå, sier administrerende direktør Ivar S. Fossum til NRK.

Nordic Mining startet prosjektet for snart 17 år siden. I selskapets såkalte mulighetsstudium, som ble lagt fram tirsdag, slår de fast at kombinasjonen av rutil og granat vil gi en lønnsom og robust økonomi.

Selskapet har fått tillatelse til å deponere 250 millioner tonn gruveslam i Førdefjorden. Det har skapt store protester blant miljøaktivistene.

– Vi har flere tusen personer som er villige til å møte opp for å stoppe prosjektet, sier leder for Natur og Ungdom Therese Hugstmyr Woie til NRK. Hun mener det fortsatt er mulig å stoppe det politisk før de går til aksjon.