Coronavirus bekreftet i Australia

Viruset har dermed blitt påvist i nok et land. Australias helsemyndigheter bekrefter at det er en mann i 50-årene som smittet av det nye coronaviruset.

Lørdag bekreftet også myndighetene i Kina at dødstallet har steget til 41 og at 1.287 personer er smittet.

Minst 18 døde etter jordskjelv

Tallet på omkomne stiger etter jordskjelvet i Tyrkia fredag kveld. Minst 18 mennesker er funnet døde, mens over 650 er skadd, melder lokale medier.

13 personer skal ha omkommet i byen Elazig, fire i Malatya og en i Diyarbakir.

Ingen pågrepet etter voldshendelse

Ingen er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble angrepet og utsatt for vold i Asker fredag kveld.

Mannen ble sendt til legevakt med mindre skader. Politiet søkte etter to eller tre gjerningspersoner, men søket ble etter hvert avsluttet.

Opptak kan avsløre Trump

En nær medarbeider av Donald Trumps advokat hevder å ha levert inn et opptak til Demokratene hvor presidenten beordrer USAs Ukraina-ambassadør oppsagt.

Opptaket kommer fra forretningsmannen Lev Parnas og ble ifølge ABC tatt opp under en middag 30. april 2018.

Brasils urfolk saksøker Bolsonaro

Organisasjonen som representerer Brasils 300 urfolksstammer, saksøker president Bolsonaro for rasisme etter at han uttalte at de blir mer og mer menneskelige.

Uttalelsene kom fra presidenten i en video som ble publisert på sosiale medier torsdag.