Oslomann tiltalt for å ha mishandlet sin ufødte sønn

Mandag må mannen møte i Oslo tingrett tiltalt for mishandling mot familien sin.

Mishandlingen foregikk ifølge tiltalen i perioden 2013 til 2018, og omfatter blant annet mishandling mot sønnen over en periode som starter en uke før han ble født høsten 2013.

«Mishandlingen besto i at han slo/klapset sønnen på baken og/eller på andre steder på kroppen.», skriver påtalemyndigheten i tiltalebeslutningen.

Mannen er også tiltalt for flere tilfeller av mishandling mot kona i samme periode, og da også mens hun var høygravid med sønnen. Vet ett tilfelle etter at sønnen var født skal kona ha fått hjernerystelse som følge av den angivelige mishandlingen.

Ved et annet tilfelle forsøkte sønnen å gå imellom da mannen slo og sparket kona. Mannen skal da ha dyttet sønnen slik at han falt og slo hodet.

Mannen er også tiltalt for mishandling av sin datter gjennom slag og klaps. Hun var to år da mishandlingen ifølge tiltalen startet.

Det er satt av tre dager til rettssaken. Mannens forsvarer Petar Sekulic ønsker ikke å opplyse om hva hans klient vil si i retten, men bekrefter at også de har forstått det som at mannen er tiltalt for mishandling mot sønnen før han ble født.

– Det jeg kan si er at han ikke erkjenner straffskyld, sier Sekulic til NTB.

NTB har fredag ettermiddag ikke klart å komme i kontakt med statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen som har skrevet tiltalen.