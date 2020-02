Utviklingsministeren besøker Malawi

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) skulle etter planen besøke landet sammen med Ulstein fra 20. til 24. januar, men søndag ettermiddag får NTB opplyst fra Utenriksdepartementet at hun likevel ikke reiser.

Ulstein skal besøke en lang rekke norskstøttede prosjekter som skal gjøre bønder og jordbruksaktører i landet bedre rustet til å takle blant annet flom og tørke, opplyser Utenriksdepartementet.

Under besøket skal utviklingsministeren stå for den offisielle åpningen av et nytt norskfinansiert universitetsbygg på Malawis landbruksuniversitet, Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources. Universitetet har i mer enn 20 år samarbeidet med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås.

Norge har hatt bistandssamarbeid med Malawi i drøyt 20 år. En tredel av bistandsmidlene retter seg mot tiltak som handler om at landet skal kunne brødfø egen befolkning.

– Malawi er et godt eksempel på land der norsk kompetanse i landbruksinstitusjoner er avgjørende for at verdens fattigste land skal kunne gjøre framskritt. Jeg ser fram til å lære mer om hvordan vi kan bidra mer, sier Ulstein.

Etter planen skal han treffe både finansministeren, landbruksministeren, helseministeren og utdanningsministeren i landet.