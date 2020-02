Tatt med ekplosiver på Karl Johan, risikerer seks års fengsel

Den 44 år gamle mannen ble arrestert en søndags morgen på Karl Johan. Politiet hadde blitt oppmerksomme på en lunte som hang ut av en Statoil-kopp.

I ryggsekken hans fant de to eksplosiver, samt en kniv og en dolk. Rundt halsen bar han et falskt politiskilt, og det ble også funnet mindre mengder amfetamin og valium.

Hjemme hos mannen på Ski fant politiet ytterligere en «eksplosiv enhet», to bunter med fyrverkerirør og en hagle.

Under pågripelsen 8. september klokken 06.15 på morgenen skal han også ha grepet «tak i penisen» på en politimann, noe han også står tiltalt for.

I følge tiltalen mot mannen risikerer han seks års fengsel for grov befatning med eksplosiver.

Mannens tidligere ektefelle skal ifølge en fengslingskjennelse har forklart at han hadde nynazistiske holdninger, kunne VG opplyse i fjor. Men hans forsvarer, Jannike Kotai, skal ha avvist dette overfor avisen.

Han er tidligere dømt for skremmende og plagsom atferd og for å ha kjørt av veien i ruspåvirket tilstand. Han har tidligere sonet fengselsstraff for hensynsløs atferd og drapstrusler.