Frp-topper: Visste ikke at IS-siktet kvinne skulle hentes hjem

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi skriver i en tekstmelding til VG at han fikk vite om hjemhentingen gjennom mediene.

– At UD nå hentet hjem mor og barn, fikk jeg vite via Aftenposten, skriver Limi.

Heller ikke Per-Willy Amundsen og Christian Tybring-Gjedde, som i likhet med Limi sitter i den utvidede forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget, var klar over at den terrorsiktede kvinnen og hennes to barn skulle hentes hjem.

Amundsen uttalte til TV 2 onsdag at også han ble informert via mediene.

– Det er respektløst overfor Frp. All den tid regjeringspartiene bør vite det er en viktig sak for oss. Vi ble informert via mediene, så jeg må si jeg er svært overrasket, sa Amundsen.

– Dette er overraskende, og jeg er uenig i beslutningen. Frp har vært prinsipielt imot å ta IS-kvinnen tilbake hele tiden, sa Tybring-Gjedde til Aftenposten onsdag.

Da nyheten om hjemhentingen ble kjent, var Frp-toppene fra komiteen på reise i Nord-Norge.

Den utvidede utenrikskomiteen skal ha blitt orientert om arbeidet med å hente barna ut, men selve beslutningen om hjemhentingen visste ingen av Frps medlemmer før de allerede var på vei mot Norge, skriver VG.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) skriver i en epost til avisen at den utvidede utenrikskomiteen ble også orientert om arbeidet med en mulig hjemhenting. Det skjedde i starten av oktober. Av hensyn til sikkerheten for familien og de som deltar i arbeidet, har de ikke kunnet dele detaljer om når og hvordan hjemhentingen skulle gjennomføres, skriver hun.

