Nok en ung mann siktet i Prinsdal-saken



Onsdag kveld ble enda en mann siktet for drap eller medvirkning til drap på Halil Kara (21) i Prinsdal. Mannen er pågrepet, mens den andre siktede i saken er fortsatt på frifot.

Ifølge VG er den pågrepne 18 år og vil bli avhørt torsdag. Han har fått oppnevnt advokat John Christian Elden som forsvarer.

USA gjenopptar kampen mot IS i Irak

Amerikanske myndigheter bekrefter at USA tar opp igjen kampen mot ekstremistgruppa IS i Irak og at opptreningen av irakiske soldater også snart starter igjen.

Det skjer til tross for en dyp uenighet om droneangrepet i Bagdad som drepte den iranske generalen Qasem Soleimani.

Tyske delstater med plan for utfasing av kull



Ledere i delstatene Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt og Brandenburg er enige med føderale myndigheter i Tyskland om en tidslinje for avvikling av kullkraftproduksjon.

Avviklingen er en del av en ambisiøs plan for å endre landets energisektor, opplyser kilder til nyhetsbyrået DPA natt til torsdag.

Ny migrantkaravane på vei mot USA

Migranter fra Honduras tvang seg onsdag over grensa til Guatemala med mål om å nå USA. De er en fortropp til en ny migrantkaravane.

Om lag 400 menn, kvinner og barn fra byen San Pedro Sula i Honduras, samlet seg i grensebyen Corinto. Gruppen nektet å registrere seg hos immigrasjonsmyndighetene og presset seg forbi grensepolitiet på vei over til Guatemala.

Børsene reagerte på handelsavtale

Dow Jones-indeksen steg nok til å sette ny rekord etter undertegningen av den innledende handelsavtalen mellom USA og Kina. I Asia åpnet børsene marginalt i pluss.

At indeksene beveget seg forholdsvis flatt tross handelsavtalen, skyldtes trolig at det viktigste innholdet i avtalen var kjent fra før.