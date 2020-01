Nær 5.000 selskaper gikk konkurs i 2019

Det viser tall fra data- og analyseselskapet Bisnode.

Østlandet opplever flere konkurser enn på mange år, mens gode tider innen olje og fisk gjør at det er stor nedgang i konkursene i vest og nord i landet, ifølge selskapet.

– Selv med gledelige tall for distriktene, var det fortsatt veldig høye konkurstall i 2019, kun ned 0,3 prosent mot året før. Når vi vet at 2018 hadde de høyeste tallene siden finanskrisen, er det lite hyggelig at 2019 holder omtrent tilsvarende nivå, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode i en pressemelding.

Troms og Finnmark har hatt størst nedgang i antallet konkurser og tvangsavviklinger med 16 prosent sammenlignet med 2018. Nedgangen i Rogaland og Møre og Romsdal var på henholdsvis 7,7 prosent og 5,6 prosent.

I motsatt retning finner man Trøndelag, hvor antallet konkurser og tvangsavviklinger økte med nær 17 prosent fra året før. I nylig sammenslåtte Agder var økningen på 11 prosent, og gamle Aust-Agder fylke alene var konkursøkningen på nær 30 prosent. I Oslo var det en konkursøkning på 7 prosent.

Av alle konkurser i fjor var nesten 26 prosent i bygg- og anleggsbransjen, en økning på 3,5 prosent på ti år. I detaljhandelen har det derimot vært en nedgang på 3,5 prosent fra året før. De største konkursøkningene fra 2018 til 2019 var innen engros/agentur og transport og lagring, henholdsvis 9,4 prosent og 6,9 prosent.