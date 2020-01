Jensen varsler norsk skatt for nettgiganter

– Det må komme en avklaring i 2020. Jo lenger vi holder på, jo større og sterkere vokser disse selskapene seg, sier finansministeren til Klassekampen.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har i flere år jobbet for å få på plass et felles regelverk som skal sørge for at de store IT-selskapene betaler skatt der hvor de genererer profitt. Det er varslet at en løsning skal på plass i 2020, skriver avisen.

Nettgiganter som Google og Facebook tar en stadig større del av det norske annonsemarkedet og betaler minimalt med skatt til Norge. Dette kan de gjøre fordi hovedkontorene deres ligger i lavskattland som Irland.

I oktober la OECD fram et forslag til rammeverk som 134 land nå forhandler om. Jensen tror på en løsning, men sier at dersom det skulle vise seg å ikke være tilfelle, må en norsk løsning fås på plass umiddelbart.

Land som Frankrike har ikke ventet på en løsning. De innførte skatt for digitale selskaper i fjor.