Mann i 20-årene siktet for mordbrann etter å ha skutt fyrverkeri inn i hus i Os

Politiet mener liv kunne ha gått tapt som følge av ildspåsettelse, ifølge Bergens Tidende. Politiadvokat Mats Henriksen i Vest politidistrikt opplyser at det er tatt ut siktelse etter straffelovens paragraf 355 for fremkalling av fare for allmennheten ved å forårsake brann.

Sent nyttårsaften skal mannen ha knust en rute i en leilighet i et to etasjes bolighus i Os. Det befant seg ikke mennesker i leiligheten, men sju naboer ble evakuert. Ingen ble skadd.

Mannen ble framstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett torsdag. Ifølge Bergensavisen ble mannen varetektsfengslet i fire uker. De to første i full isolasjon. Siktede godtok kjennelsen.

Etter det BT kjenner til, erkjenner mannen å ha tent på, men nekter straffskyld for mordbrann.