Fyrverkeri-innbrudd på Alnabru i Oslo

En patrulje er på vei for å undersøke et innbrudd i en konteiner med fyrverkeri på Alnabru i Oslo, opplyser Politiet i Oslo på Twitter.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt Tor Grøttum opplyser til VG at politiet mottok meldingen halv ti lørdag formiddag, og har rykket ut for å undersøke åstedet.

Han forteller til avisen at hendelsen skjedde i løpet av natten og at politiet er på vei for å sikre eventuelle spor som kan si noe om hva som har skjedd.

Ifølge meldingen på Twitter er der uvisst hvor mye fyrverkeri som er stjålet.

Onsdag ble det stjålet fyrverkeri for opptil 200.000 kroner fra en konteiner i Sandefjord, varslet politiet i Sandefjord sent onsdag kveld.

Også på Ormåsen i Øvre Eiker i Buskerud ble det oppdaget at tyver hadde brutt opp en konteiner med fyrverkeri i løpet av jula. Her var det stjålet varer til en verdi av om lag 30.000 kroner, skrev avisa Eikernytt.