Stadig flere ønsker forbud mot private fyrverkeri på nyttårsaften

Stadig flere er enige i at det er riktig å forby privat bruk av fyrverkeri på nyttårsaften. Kun 16 prosent tviholder på retten til å skyte opp egne raketter.

Det kommer fram i en undersøkelse fra Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO). Ifølge undersøkelsen mener over 60 prosent at privat bruk av fyrverkeri bør forbys dersom kommunen står for offentlig oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften.

Tredje juledag startet det årlige nyttårssalget av fyrverkeri til private brukere i butikker som har fått tillatelse til å selge fyrverkeri. Salg av fyrverkeri over disk kan kun foregå i tidsrommet mellom 27. til 31. desember, og det stilles krav til at forhandlere av fyrverkeri har gjennomgått kurs og sertifisering hos Norsk brannvernforening, ifølge forskriftene.

NITOs visepresident Kjetil Lein er kommuneingeniør og har mange år bak seg som brannmannskap. Han har sett skadevirkningene av fyrverkeri på nært hold og peker særlig på at det er et paradoks at det stilles så strenge krav til oppbevaring og salg av fyrverkeri, men at det tillates å fyres opp mens nordmenn ofte er på sitt fulleste.

– Første nyttårsdag er vi enige i at dette er bare tull når vi ser øyeskader og alvorlige personskader. Det er jo eksplosiver vi snakker om, og dette skal vi la vanlig folk fyre opp mens de er på sitt fulleste. Det er kjempeskummelt, og jeg syns det er ganske underlig, sier Lein til NTB.

– Vi leker hemningsløst med sprengstoff akkurat denne dagen.

På helsa løs

Hvert år fører bruk av fyrverkeri til bygningsbranner, skogbranner og gressbranner. I tillegg får mange personer skade på kropp og ansikt, og trenger legebehandling som følge av brann- eller eksplosjonsskader.

Nyttårsfeiringen i 2017 førte til 63 registrerte uhell ifølge tall fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB). Totalt ble 36 personer skadd i disse uhellene. 14 av dem som ble skadd under fjorårets nyttårsfeiring hadde skader på fingre eller hender, mens 9 personer fikk skader i hodet eller ansikt.

Ifølge forskriftene kan kommunene innføre lokale bestemmelser om bruk av fyrverkeri, og som regel er det forbudt å bruke fyrverkeri på andre dager enn nyttårsaften mellom 18 og 02. Likevel mener Lein det er på høy tid å ta debatten om et forbud, i alle fall i byene og tettstedene hvor kommunene har et offentlig tilbud.

– I byer og store tettsteder hvor det samles mye folk så hører ikke dette hjemme. Det er jo livsfarlig stoff. Det er klart at de fleste har det trivelig, men det er en del tragedier og disse skadene koster samfunnet mye, sier Lein til NTB, og legger til at det er på høy tid å ta denne debatten.

– Må ta debatten

Etter at forbudet mot privat bruk av raketter med styrepinne ble innført 2008/2009 har antall ulykker gått ned, men fyrverkeri er eksplosiver og må behandles deretter. Norsk brannvernforening anbefaler alle å følge fyrverkerireglene.

Ifølge Norsk brannvernforening kan det være lurt å forberede fyrverkerioppskytingen god tid i forveien mens det fremdeles er lyst ute, lese bruksanvisningen nøye før bruk og kontrollere at fyrverkeriet er godkjent for bruk i Norge. I tillegg er det viktig å holde god avstand fra oppskytingen, sitte på huk, benytte tennstav og aldri bøye seg over antent fyrverkeri.

Norsk brannvernforenings viktigste regel er imidlertid å la en edru person ta seg av oppskytingen. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.

(©NTB)