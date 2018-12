Mann funnet død i Aust-Agder

En mann ble tirsdag funnet død i et område i Risør. Politiet antar at mannen er en person som har vært meldt savnet. Ingenting tyder på at det er noe kriminelt.

Det er foreløpig en del uklare omstendigheter rundt dødsfallet, sier Agder politidistrikt til iRisør. Ifølge operasjonsleder Miriam Stausland i Agder politidistrikt er det så langt ingenting som tyder på at det er noe kriminelt. Mannen ble funnet av søkemannskap tirsdag kveld. Politiet har varslet pårørende av den savnede om at en død mann er funnet, men de kan ikke bekrefte om det er samme person. – Det er ikke andre som er meldt savnet i området, så vi regner med at det er samme mann. Men vi skal foreta undersøkelser før vi kan bekrefte identitet, sier operasjonsleder Linn Andresen i Agder politidistrikt til NTB. Politiet vil onsdag foreta rutinemessige undersøkelser ved funnstedet. Mannen ble meldt savnet av familien mandag julaften. (©NTB)