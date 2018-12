Hver åttende solgte leke er ulovlig

Hver åttende leke som selges i Norge, mangler riktig godkjennelse, ifølge undersøkelser gjort av Miljødirektoratet.

Direktoratet har avdekket at 13 prosent av lekene som selges i norske butikker, enten mangler eller har et falskt såkalt CE-merke, skriver Dagsavisen. Det merket er produsentens garanti for at de følger europeiske regler.

– Vi fraråder forbrukere å kjøpe leketøy uten CE-merking. Uten slik merking er leketøy ulovlige, sier Mathieu Veulemans, som leder produkttilsynsseksjonen i Miljødirektoratet.

I tillegg til CE-merket skal produsentens navn være synlig på leken eller emballasjen.

Andelen leker som ikke er riktig merket, er omtrent like stor i Norge som i Sverige og betydelig lavere enn i enkelte andre land. Men det er fortsatt høyere enn Veulemans setter pris på.

– Tallet bør være lavere og virksomhetene enda bedre til å fange opp ulovlige produkter, mener han.

Forbrukerrådet oppfordrer folk til å klage og be om pengene tilbake dersom de blir solgt leker som ikke er godkjent.

– Produkter som ikke er CE-merket eller som har falsk CE-merking, har mangel etter kjøpsloven, sier seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

(©NTB)