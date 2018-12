Sensitive dokumenter om innsatte lagres i usorterte pappesker

Tilsynsrådene som har oppsyn med norske fengsler, mangler arkivsystem. Rapporter lagres privat og usorterte dokumenter oppbevares i pappkasser.

Den begredelige arkivsituasjonen er avdekket av Bergens Tidende , som har skrevet flere artikler om tilsynsrådene den siste tiden.

– Det er ikke noe arkivsystem. Det har vært opp til det enkelte tilsynsråd å sørge for at dokumenter blir tatt vare på, sier Morten Solvik, som er leder for tilsynsrådet i Sørvest.

Blant tilsynsrådenes mange dokumenter, finnes det blant annet sensitive opplysninger om innsatte og domfelte. Solvik har gamle tilsynsrapporter og brev fra innsatte i en gammel pappeske. Det var slik han selv fikk dem overlevert da han ble leder for rådet i fjor. Det er lite som lagres digitalt.

Avisens undersøkelser viser at det står dårlig til også hos flere andre tilsynsråd. Det innrømmer rådene selv, og flere ledere sier de har etterlyst et saksbehandlingssystem fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Direktoratet har ansvar for alle norske fengsler og har sitt eget arkivsenter, men understreker at de ikke har ansvar for de regionale tilsynsrådenes arkivrutiner.

Verken direktoratet eller kriminalomsorgens regionkontorer har klart å skaffe BT en fullstendig oversikt over tilsynsrapportene som er skrevet i årene 2013–2017.

