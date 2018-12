Store deler av Bodø uten vann – sykehuset satt katastrofestab

Nordlandssykehuset og store deler av Bodø sentrum var uten vann etter at det gikk hull på en vannledning under gravearbeid tirsdag morgen.

– Sykehuset er berørt, det gjelder både Rønvik og byen. Vi jobber nå med å få oversikt over situasjonen, sa kommunikasjonsdirektør Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset til Avisa Nordland.

Hun opplyser at det ble satt katastrofestab ved sykehuset.



SISTE: Kommunen har fått koblet om vanntilførselen slik at Nordlandssykehuset og Bodø sentrum har fått tilbake vannet.

Etter snaut to timer var vannet på vei tilbake, opplyser kommunen.

– Vannet er koblet om, og alle berørte skal nå ha vann i kranene igjen. Men noe redusert vanntrykk og misfarget vann vil kunne være der. I løpet av to timer vil det være som normalt igjen, opplyser ordfører Ida Pinnerød.

Elever sendt hjem



Vannledningen som fikk skader under graving i Stormyra i forbindelse med utbyggingen av riksvei 80, har hovedtilførselen til Bodø sentrum. Området fra Stormyra, via flyplassen og til den andre siden av sentrum er berørt, ifølge seksjonsleder Ståle Enge for vann og avløp i Bodø kommune.

Bodø videregående skole stenger og sender elevene hjem som følge av vannmangelen, mens Bankgata skole vurderer situasjonen fortløpende.

– Det vil nok bli en del forstyrrelser på vanntilførselen i hele dag, sier Enge.