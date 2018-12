Fant 13 ribbensbrudd hos tvillinger:

Leger og sykepleiere vitnet i rettssaken mot foreldrene som er tiltalt for mishandling av sine to barn. Forsvarerne mener skadene kan skyldes mangelsykdommer.

OSLO TINGRETT (ABC Nyheter): Torsdag fortsatte den to uker lange rettssaken mot foreldrene som er tiltalt for mishandling av sine barn - to tvillinger - og for å ha unnlatt å gi barna nødvendig hjelp.

Etter en kort undersøkelse av det ene barnet ble det påvist brudd i en overarm. På røntgenbildene kunne man også se et gammelt ribbeinsbrudd.

Aktor Andreas Schei spurte legen ved legevakten, som undersøkte barnet, om hva han tenkte om bruddet i overarmen.

– Det er i utgangspunktet en skade barn som ikke kan gå, ikke kan få. Det krever mye energi for å brekke en så stor knokkel, sa legen under vitnemål i Oslo tingrett torsdag.

Har ikke sett tilsvarende brudd



Deler av barnets arm skal ha vært hoven og barnet viste tegn på smerter ved kontakt ved berøring av armen. Legen hevdet at barnets far forklarte at sønnen hadde gitt uttrykk for smerter dagen før de hadde valgt å oppsøke hjelp på legevakten.

Advokat Arild Humlen forsvarer en kvinne, som sammen med sin ektemann, er tiltalt for mishandling av sine to barn. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Når man får inn barn i den aldersgruppen skal man alltid tenke om det kan være andre grunner som ligger bak, enn det man blir fortalt, sa legen.

Legen forklarte at ribbeinsbruddet på barnet styrket mistanken om at barnet kunne ha blitt påført skadene. Bruddet i armen skal ha vært midt på beinet, mens det hos noe eldre barn er vanlig at brudd oppstår nærmere leddene.

– Jeg har ikke har sett tilsvarende brudd i aldergruppen til barnet, sa han.

– Et sjokkerende totalbilde



Dagen etter ble guttene tatt med til et sykehus for nærmere undersøkelser. Der ble det påvist totalt 13 ribbensbrudd på de to seks måneder gamle brødrene.

Foreldrene, som begge er fra Nord-Afrika, er tiltalt for mishandling og for å ha unnlatt å gi barna nødvendig hjelp.

Hos gutten med den brukne armen ble det også påvist hjerneblødning, ni ribbeinsbrudd, bøttehankbrudd i høyre skulder og begge knær, mens hos broren ble det funnet fire ribbeinsbrudd og brudd i lårbeinet. Ribbeinsbruddene hos begge skal ha blitt påført mellom to til åtte uker før de ble undersøkt.

– Vi fant noe på alt vi lette etter. Det var et ganske sjokkerende totalbilde, sa en barnesykepleier ved sykehuset som vitnet.

Arr i ansiktet, ører og bryst



Barna hadde også arr i ansiktet, ører, bryst og håndledd, i tillegg til at det ene barnet manglet begge leppebåndene. Sykepleieren forklarte at hun syntes det var påfallende.

– Jeg har sett veldig mange arr, men aldri sett at barn er født med arr. Jeg la merke til at begge hadde korte og pene negler, sa hun.

En annen barnelege som vitnet i saken ble spurt om skadene på barnet.

– Har du vært bort barn som har hatt lignende skade uten at det har vært mishandling? spurte aktor.



– Nei, det har jeg ikke, svarte legen.



Advokat: Kan skyldes mangelsykdommer



Et av sakens stridsspørsmål er om skadene skyldes mishandling, eller om bruddskadene kan skyldes andre forhold som for eksempel mangelsykdommer som rakitt og beinskjørhet.



Cecilie Elisabeth Schjatvet forsvarer mannen som er tiltalt for å ha mishandlet sine to barn. Foto: Steffen Zachariassen

Rakitt skyldes D-vitamin-mangel hos barn, som fører til at skjelettet mangler nødvendig styrke.

Advokatene Arild Humlen og Cecilie Elisabeth Schjatvet, forsvarer det tiltalte paret. Humlen forklarte i retten at en sakkyndig som skal vitne i saken uttaler at hans klient kommer fra en region der det er vanlig med D-vitaminmangel for kvinner og fosterskader som følge av det. Begge barna har siden fødselen og frem til de ble undersøkt på sykehuset høsten 2017, vært gjennom hyppige helsekontroller hvor skadene ikke har blitt påvist.

Påtalemyndigheten legger straffelovens paragraf 283 til grunn, noe som åpner for inntil 15 års fengsel for grov mishandling i nære relasjoner.

– Skal ikke kunne klare det



En barnelege forklarte at de har undersøkt om skadene kan skyldes underliggende årsaker, men at de ikke har funnet noe som tyder på at barna lider av beinskjørhet eller rakitt. Etter undersøkelsen i fjor har ingen sett flere skader på barna.

Vitnet beskrev barnas skader som omfattende og at de var flere enn det som kunne forventes hos barn som ikke er mobile.

– Et barn som ikke er mobilt skal ikke kunne klare å brekke beinet rett av, sa han.

Legen forklarte i retten at armbruddet kan ha skjedd ved risting av barnet med stor kraft eller fall fra stor høyde.

– Man må riste mye hardere enn byssing. Det må ha vært hardt nok til at man skjønner at det er skadelig, sa han.

– Har barna kjent på smerte som følge av skadene?, spurte barnas bistandsadvokat Brit Kjelleberg i retten.

– Barn oppfatter smerte minst like mye som voksne. Hvis vi hadde disse bruddene, ville vi nok hatt veldig vondt. Man kan nok legge til grunn at barna også har hatt det, svarte barnelegen.