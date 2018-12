Go-Ahead tror på 6 prosent flere passasjerer hvert år

Når britiske Go-Ahead tar over Sørlandsbanen, er planen en årlig passasjervekst på 6 prosent i snitt. Det syns Transportøkonomisk institutt er ambisiøst.

– Vekst på 6 prosent eller mer over lengre tid tilhører sjeldenhetene, sier forskningsleder Nils Fearnley ved Transportøkonomisk institutt til Dagsavisen.

Han påpeker at det generelt sett ikke er umulig å få det til, men skulle Go-Ahead lykkes, får de til noe NSB ikke har vært i nærheten av. I perioden fra 2012 til og med 2017 lå passasjertallet på Sørlandsbanen mellom 900.000 og drøyt én million. Endringene fra år til år gikk opp og ned, fra minus 5 til pluss 4,5 prosent.

Kommunikasjonsdirektør Ulrika Mebius i Go-Ahead Nordic bekrefter at de har lagt opp til en gjennomsnittlig vekst på 6 prosent.

– Vi har gjort beregninger som vi baserer vårt anbud på, og som vi ser på som svært seriøse når det gjelder trafikkveksten på de to banene. Vi kommer til å jobbe mye med ulike kampanjer og tilbud, men også henvende oss til nye målgrupper. Vi ser også at det er et stort potensial til å øke antallet weekend- og fritidsreiser, svarer Mebius.

(©NTB)