Diskrimineringsombudet sier håndhilsevedtak ikke er generelt

Diskrimineringsombudet sier at vedtaket mot den muslimske læreren som nektet å håndhilse på kvinner, ikke gjelder for norsk arbeidsliv generelt.

Det var diskrimineringsnemnda som behandlet saken, og kom fram til at læreren ikke ble diskriminert da han ikke fikk fornyet vikariatet sitt på bakgrunn av håndhilsingen, eller fraværet av den.

– Avgjørelsen retter seg mot Oslo-skolen, en vikarlærer og spørsmålet om forlengelse av et midlertidig arbeidsforhold. Avgjørelsen gjelder ikke norsk arbeidsliv generelt. Flertallet uttaler også at resultatet kan bli et annet dersom den som ikke vil håndhilse var i et ansettelsesforhold, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til Aftenposten.

Tolketjenesten i Grenland har opprettet personalsak om en tolk som nekter å håndhilse på kvinner etter diskrimineringsnemnda vedtak i saken til en Oslo-lærer.

– Hvis det er riktig at det nå er startet personalsak mot en tolk som nekter å håndhilse på kvinner, blir det ekstra viktig å presisere hva nemnda faktisk har tatt stilling til, sier Bjurstrøm.

Den muslimske læreren har forklart sin holdning med at han ikke ville utsette seg for fristelser og at han følger profetens ord. Mannen klaget Ekeberg skole i Oslo inn for nemnda.

Etter å ha fått ett døgns betenkningstid, har tolken i Porsgrunn som i årevis har nektet å hilse på kvinner, snudd tvert om. Læreren i Oslo har i en tekstmelding til Dagsavisen opplyst at han ikke vil uttale seg om saken før han har fått tid til å fordøye avgjørelsen.