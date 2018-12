Politimann tilbake på jobb etter Dark Room-siktelse

En politimann i Hordaland som var siktet i Dark Room-saken for å ha lest overgrepsnoveller, er tilbake i tjeneste hos Vest politidistrikt.

Mannen ble i 2016 avskjediget fra Vest politidistrikt etter at han ble siktet for å ha lest noveller som handlet om fremstilling av overgrep mot barn ned i femårsalderen.

Politimannen ble først suspendert, før han senere ble vedtatt avskjediget. Suspensjonen til mannen ble nylig opphevet etter en enstemmig beslutning i det lokale ansettelsesrådet, skriver Bergens Tidende.

Politimannen godtok et forelegg på 15.000 kroner da han ble siktet i saken. Ifølge advokaten hans var det for å slippe belastningen ved en rettssak. Det er nå opphevet siden lagmannsretten i vår bestemte å gjenåpne saken mot politimannen. Han har hele tiden nektet for å ha lest tekstene.

HR-direktør Linda Endresen Birkeland i Vest politidistrikt sier politimannen er tilbake i «mindre betrodd tjeneste». Ifølge henne mener rådet at vilkårene for å forlenge suspensjonen er til stede, men medlemmene fant det svært uheldig at straffesaken mot mannen ikke er avgjort.

– Han skal ikke ha publikumskontakt og ikke utføre uniformert polititjeneste, sier Birkeland til avisen.

Mannen har klaget avskjedigelsen inn til det sentrale ansettelsesrådet i Politidirektoratet, hvor saken fortsatt ligger.