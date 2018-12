Allemannsretten kan bli del av Grunnloven

Norsk Friluftsliv mener det vil være et viktig signal om allemannsretten får plass i Grunnloven. Et SV-forslag om grunnlovsendring behandles i januar.

Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv er bekymret for presset mot allemannsretten, skriver Dagsavisen.

– Flere og flere røster roper om å ta betalt for bruk av naturen, konstaterer Heimdal.

Turistskatt, parkeringsavgift, løypeavgift og inngangsbillett er blant det som er foreslått i ulike former på ulike steder.

– Friluftsliv er et av de sterkeste elementene i norsk kultur. Mange elementer i fortellingen om Norge er knyttet til naturen, og det å gjenfortelle dette til våre nye landsmenn er også viktig for at de skal bli del av den norske kulturen, sier Heimdal.

Allemannsretten er forankret i friluftsloven fra 1957, men Heimdal håper på flertall når Stortinget i januar skal behandle et SV-forslag om å ta denne retten inn i Grunnloven.

– Det vil gi en viktig signaleffekt om retten til fri ferdsel, men også om hensynsfull ferdsel i norsk natur.

– Allemannsretten bygger fellesskap og er et utrolig viktig symbol på at landet er for alle. Stand, rang, opprinnelse og eiendomsrett begrenser ikke vår frihet etter allemannsretten, sier stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV.

– Denne retten er så viktig og så grunnleggende for hva Norge er, at den bør inn i Grunnloven.

(©NTB)