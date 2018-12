Kunnskapsdepartementet kritisk til Westerdals pengebruk

Kunnskapsdepartementet ser alvorlig på de økonomiske disposisjonene til Westerdals Oslo School of Arts, Communications and Technology.

– ⁠ Etter departementets oppfatning har skolen inngått flere avtaler som har beriket tidligere eiere i Anthon B. Nilsen-konsernet og følgelig ikke er kommet studentene til gode, slik universitets- og høyskoleloven krever, sier avdelingsdirektør Lars Vassbotten til Universitas.

I fjor kjøpte Høyskolen Kristiania Westerdals fra Nilsen-konsernet. Westerdals skylder ifølge myndighetene 3,4 millioner kroner på grunn av overpriset leie. Dette kommer fram i en tilsynsrapport fra oktober.

Universitets- og høyskolelovens grunnprinsipp er at alt staten og studentene betaler inn til en institusjon, skal komme studentene til gode. Skjer ikke dette, kan departementet kreve å få tilbakebetalt statlig tilskudd.

–⁠ Departementet ser alvorlig på dette. Det har ikke tidligere vært fremmet tilsvarende krav mot private høyskoler, sier Vassbotten.

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Stein-Oddvar Evensen ved Høyskolen Kristiania sier de var klar over tilsynet da de kjøpte skolen.

–⁠ Dette setter et endelig punktum i saken, og både vi og departementet er nå glade for at vi kan legge saken bak oss og se fremover, sier Evensen.