Hårtusten ble klippet av av den kongelige frisøren George Crisp da kong Charles var skolegutt på 1960-tallet.

Crisp stengte jevnlig salongen sin for å gå til Buckingham Palace og ta seg av de kongeliges frisyrer og skjegg.

Nå er hårlokken til salgs for 10.000 pund, tilsvarende nesten 140.000 norske kroner.

Med på kjøpet

Etter at han først hadde trimmet skjegget til George VI, ble Crisp ansatt av dronning Elizabeth etter farens død i 1952, og skal ha beholdt hårlokken som et minne om tiden med den unge prinsen, skriver The Sun.

«King Charles III Collection», som auksjoneres bort på nettet, inneholder også et julekort som prinsen sendte frisøren.

Samlingen, som tidligere ble solgt av en etterkommer av Crisp, inneholder også en saks i sølv og en brun kam i plast, samt en invitasjon fra dronningen til Buckingham Palace i 1971 for å takke Crisp for 42 år i kongelig tjeneste da han gikk av med pensjon.

For spesielt interesserte?

Paul Fraser fra «Paul Fraser Collectibles», som selger gjenstandene, skriver:

«Ingen av Charles IIIs memorabilia bringer deg nærmere den virkelige mannen enn håret hans. Det er mer intimt enn en signatur og absolutt sjeldnere enn et kjøkkenhåndkle fra kroningen».

«Da denne hårlokken ble klippet av hodet hans på 1960-tallet, var Charles fortsatt en Gordonstoun-skolegutt, med livet foran seg. Diana. Camilla. Kroningen. Alt skulle komme. Samlingen har en fantastisk proveniens fra kongefamiliens personlige frisør - bedre referanser enn det får man ikke», fortsetter Fraser.

Det er ikke bare kongelig memorabilia man kan kjøpe på nettsiden til Paul Fraser.

Om du har penger og lyst kan du blant annet gå til innkjøp av Che Guevara s fiskestang, et hårstrå fra John F. Kennedy eller tapet fra soverommet til Abraham Lincoln.