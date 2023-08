Amanda: Skuespillerpriser til Hagen og Dagnall

Amandaprisene ble delt ut under filmfestivalen i Haugesund lørdag kveld. Hagen fikk prisen for rollen som Sigbjørn i «Krigsseileren». Hagen vant også prisen i fjor, den gang for rollen i «The Middle Man».

«Krigsseileren», som var Norges Oscar-kandidat, er basert på sanne historier om norske handelsseilere og deres familier under og etter andre verdenskrig. I hovedrollene ser man Kristoffer Joner, Pål Sverre Hagen og Ine Marie Wilmann.

– Nå ble jeg litt overrasket, tusen takk! Denne prisen kjenner jeg faktisk at jeg ikke kan beholde alene. Kjære Ine, kjære Kristoffer, denne deler jeg med dere, sa Hagen da han gikk opp på scenen for å takke for prisen.

Prisen for beste kvinnelige skuespiller ble delt ut av Kristoffer Joner. Vinneren av prisen ble Ruby Dagnall for rollen som Vera i filmen «Den siste våren».

– Filmen ble spilt inn på en uke og på nesten ingenting, så dette er et veldig spesielt prosjekt. Jeg er utrolig stolt av hva det har blitt. Tusen takk, sa Dagnall i sin takketale.