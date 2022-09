Neste år skal rockelegenden Roger Waters (79), en av grunnleggerne av det legendariske bandet Pink Floyd, ut på turné.

11. og 12. april kommer han også til Norge, og arrangør Live Nation Norway håper han skal fylle Telenor Arena begge kveldene. Billettsalget til konsertene startet i dag, mandag.

Waters’ turné skulle også innom Krakow i Polen , men konsertene han skulle holde i byen ble i helgen bekreftet kansellert. Årsaken skal være Waters’ holdning til Russlands invasjon av Ukraina , skriver CNN.

Zelenska ba Waters henvende seg til Putin

Kanselleringen skjer i lys av at Waters i begynnelsen av september publiserte et åpent brev til Ukrainas førstedame, Olena Zelenska.

I brevet skrev blant annet Waters at han var imot at Vesten sendte våpen til Ukraina, og anklaget landets president Volodymyr Zelenskyj for å ha brutt valgkampløfter og hevdet at «kreftene til ekstrem nasjonalisme som hadde lurt, ondsinnet, i skyggene, har siden den gang styrt Ukraina».

Videre fortsatte Waters med å anklage disse «ekstreme nasjonalistene» for å ha styrt Ukraina inn i krigen med Russland ved å krysse et flere «røde linjer» fastsatt av Kreml.

Zelenska svarte Waters på Twitter, hvor hun skrev at hvis Ukraina ga opp, vil de være ferdig. Men hvis Russland gir opp, vil krigen være over. Derfor mente hun Waters i stedet burde spørre Russlands president om fred, ikke Ukrainas.

Waters ga polsk byrådsmedlem skylden

Dette fikk et av Krakows byrådsmedlemmer, Łukasz Wantuch, til å reagere. I et Facebook-innlegg skal han ha uttrykt misnøye og motstand mot at Waters skulle spille konsert i byen, og kalte musikeren for «en åpen tilhenger av Putin» og hans planlagte konsert «en skam for byen vår».

Videre antydet Wantuch at han ville prøve å stoppe konserten i byrådet.

I et Facebook-innlegg søndag adresserte Waters selv kanselleringen, og avkreftet samtidig at det var han som sto bak. Han pekte i stedet fingeren mot Wantuch.

– Det er sant at et byrådsmedlem i Krakow, en Mr. Łukasz Wantuch, har truet med å holde et møte der han ber byrådet om å erklære meg «persona non grata» på grunn av min offentlige innsats for å oppmuntre alle involverte i den katastrofale krigen i Ukraina, spesielt regjeringer i USA og Russland, for å jobbe mot forhandlinger og fred, i stedet for å eskalere saker mot en bitter slutt som kan ende med atomkrig og slutten på alt liv på denne planeten, skrev Waters på Facebook.

Live Nation: Ingen kansellering i Oslo

Dagen før hadde arrangør Live Nation Polen bekreftet avlysningen, men spesifiserte ikke årsaken.

Live Nation Norway, som er arrangør for konsertene i Telenor Arena sier gjennom sin markedsavdeling at de ikke har noen kommentar til kanselleringene i Polen.

Rune Lem, senior promoter i Live Nation Norway, opplyser imidlertid at de to konsertene i Oslo vil gå som planlagt i april.

– Oslo-konsertene går som normalt, skriver Lem i en tekstmelding til ABC Nyheter.