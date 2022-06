Renate Reinsve og flere norske filmfolk blir medlemmer av Oscar-akademiet

Oscar-prisene er regnet som en av de mest prestisjetunge filmprisene. Skuespiller Renate Reinsve, som fikk internasjonal oppmerksomhet for sin rolle i Oscar-nominerte «Verdens verste menneske» er blant dem som er invitert inn.

– Jeg er så stolt over å bli invitert inn i filmakademiet, skriver Reinsve på Instagram.

Også den samiske filmdirektøren Anna Lajla Utsi, castingdirektøren Yngvill Kolset Haga og filmfotografen Sturla Brandth Grøvlen er invitert inn, skriver Oscar-akademiet i en pressemelding.

Reinsve ble et stort navn i USA da «Verdens verste menneske» ble satt opp på en lang rekke kinoer i forkant av Oscar-utdelingen. Filmen ble nominert i kategorien beste internasjonale film, men kom til kort på prisutdelingen i mars.

Spiller i storfilm

Siden den gang har Reinsve vært mye i USA, der hun skal lage filmen «The Governesses», som er regissert av Joe Talbot. Reinsve spiller mot blant annet Lily-Rose Depp og Hoyeon Jung, kjent fra «Squid Game».

–Jeg er veldig glad og veldig stolt. Dette er et fantastisk manus og et prosjekt jeg gleder meg utrolig mye til. Fantastisk å få jobbe med Joe Talbot, Lily-Rose Depp, Hoyeon og A24, sa Reinsve til VG i april om prosjektet.

Utsi er direktør for International Sami Film Institute, som gir støtte til samiske filmskapere. Hennes første fjobb i filmbransjen var som koordinator for filmen «Bázo» i 2003. Hun sa i et intervju med Screendaily i fjor at filminteressen ble vekket da «Veiviseren» kom på kino i 1987.

– Det var første gangen vi så vårt folk og hørte vårt språk på kinolerretet. Etter hundre år i stillhet var dette så kraftig og symbolsk, sa Utsi.

Oscar-vinnende fotograf

Kolset Haga var castingdirektør på «Verdens verste menneske» og har også vært involvert i filmer som «Thelma», «Nordsjøen» og «Kommandør Treholt og Ninjatroppen».

Brandt Grøvlen har på sin side blant annet jobbet med den Oscar-vinnende danske filmen «Et glas til». Han var hovedfotograf på filmen, som vant i kategorien beste internasjonale film.

– Jeg tenker aldri på priser, billettsalg eller målt suksess når jeg jobber med en film. Da er fokus kun på å jobbe for at filmen blir så bra som mulig. Det er umulig å spå om det man gjør er noe som folk kommer til å like eller ikke, man kan kun følge sin egen og regissørens smak, sa filmfotografen til NTB før Oscar-utdelingen i 2021.